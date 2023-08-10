Отказаться от сна и лекарств: выяснилось, как ускорить акклиматизацию

Во время летнего отдыха российские туристы часто уезжают в теплые страны, а потом тяжело переносят резкую смену климата. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как ускорить процесс акклиматизации.

По ее словам, адаптация к новому климату занимает от четырех дней до нескольких недель. Однако есть несколько способов сократить это время.

«Соблюдайте режим сна. Желательно исключить дневной сон, чтобы лучше высыпаться и планировать свой день. При этом выполняйте простые упражнения или активно гуляйте, чтобы достичь умеренной физической нагрузки», — рассказала специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач отметила, что на скорость акклиматизации могут также повлиять вредные привычки и лекарства. Она порекомендовала на первое время после прибытия в другую климатическую зону отказаться от алкоголя и курения, а также с осторожностью принимать незнакомые препараты.

«Еще исключите непривычную и трудноперевариваемую пищу, сократите количество специй. Пейте больше чистой воды и старайтесь пить меньше напитков, содержащих кофеин», — заключила Беляева.

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