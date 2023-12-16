«Продумайте этот вечер»: как сделать новогодний стол полезным, но вкусным

Новый год достаточно близко, а значит многие хозяйки уже сейчас подбирают блюда и закуски для праздничного стола. Все стараются удивить родных и близких, отдавая предпочтение чему-то невероятно вкусному и необычному, но мало кто задумывается о вреде подобной еды.

Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала нам, как сделать новогодний стол полезным — не провоцирующим рост веса и не бьющим по здоровью людей.

«Нужно помнить, что еда — не единственное, чем мы можем создать праздничное настроение. Танцы, квесты, настольные игры, фильмы, караоке. Продумайте этот вечер так, чтобы стол не стал центром вашего внимания. В то же время рассчитайте количество еды с учетом оптимальной порции — около 400 граммов на одного человека», — напомнила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда для праздничного ужина готовится по несколько видов горячих блюд, салатов, закусок, да еще и десерт, высок риск перееданий. К тому же, добавила специалист, приготовленную в большом количестве еду часто приходится доедать в течение всей праздничной недели, что может привести к отравлениям.

«Основные ловушки праздничного застолья — это заправки для салата. Вместо магазинного майонеза с непонятным составом можно приготовить домашний. Есть много вариантов: классический с яйцом, горчицей, оливковым маслом или лимонным соком, а также из аквафабы или орехов. Также отлично подойдут для заправки сок цитрусовых, йогурт, измельченные в блендере ягоды или сочные овощи», — отметила Башкирова.

Пакетированные напитки, продолжила она, содержат много сахара и ноль пользы. Их можно заменить на свежевыжатые домашние соки вместе с мякотью, приготовить безалкогольный глинтвейн из свежей вишни и апельсина с большим количеством специй или положить в чистую воду мяту, дольку лайма, веточку тархуна и наслаждаться освежающим вкусом.

«Алкоголь не только снижает наш контроль, что приводит к перееданию. Он также нарушает циклы фаз сна, поэтому утром мы чувствуем себя разбитыми, а плюсом к этому является очень калорийным продуктом: чем крепче и слаще, тем больше бесполезных калорий мы получаем. Оптимальный вариант для Нового года — 1-2 бокала сухого красного вина», — подчеркнула нутрициолог.

На десерт же, по мнению нашей собеседницы, вместо сладостей полезнее съесть фрукт или накрутить конфет из орехов, семечек и сухофруктов.

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