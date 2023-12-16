«Это не лучший сюрприз»: какие подарки убивают веру в волшебство у детей

Новый год — время чудес, и каждый ребенок с восторгом ждет того момента, когда под елкой появятся подарки от Деда Мороза. Но иногда случается, что выбор родителей падает совсем не на те вещи, из-за чего дети теряют веру в волшебство и больше не ждут праздника.

Телесный психолог Катерина Алексеева рассказала нам, чего не стоит дарить детям, чтобы не убить в них надежду на чудо.

«Первое, что нельзя дарить детям, это деньги. Ребенок ждет подарка, какого-то волшебства. Но бывают родители, которые не хотят утруждать себя поисками, а может, просто не успевают или не знают, что подарить. Так вот, деньги точно дарить не нужно», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не стоит преподносить ребенку, продолжила она, и то, чего он не просил. Письмо Деду Морозу пишется не просто так — дети хотят чего-то определенного, и на их желания следует опираться.

«Если, например, ребенок сильно хотел смартфон или у него был уговор с родителями, что он будет хорошо учиться, и Дед Мороз принесет ему на Новый год этот гаджет, то приобрести придется именно его. Он ждет этот смартфон, старается, а ему дарят какую-нибудь плюшевую собаку — это не лучший сюрприз. К тому же, обычно родители пишут письмо вместе с детьми, и, если подарок для них слишком дорогой, могут предложить написать несколько вариантов и сказать, что Дед Мороз сам выберет презент», — объяснила специалист.

Третий пункт по версии Екатерины — то, что родителям нужно самим, и то, что можно подарить на любой другой день или купить вне праздника. Какая-нибудь соковыжималка или новая школьная форма действительно пригодится, ведь ребенок и правда пьет сок и ходит в школу, но для него это точно не новогодний подарок.

Помимо прочего, добавила психолог, нужно соблюдать равенство, когда в семье несколько детей. Если один получает дорогой подарок, то и остальным должно достаться что-то соразмерное.

«Мне сильно запомнился случай из детства. Когда я была на новогоднем утреннике от работы мамы, там был Дед Мороз. Он доставал из мешка случайные подарки. Девочке передо мной досталась красивая кукла, и я ждала, что мне тоже преподнесут что-то интересное, но он вручил мне пупса. Такого страшного, маленького пупса. Я была расстроена настолько сильно, что праздник был испорчен. Поэтому подарки должны быть все-таки плюс-минус одинаковыми, чтобы не было несправедливости», — заключила наша собеседница.

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