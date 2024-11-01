Профессор Кобякова заявила, что технологии ИИ применяются медиками во всех субъектах РФ

Отечественная система здравоохранения успешно осваивает цифровые технологии, облегчающие жизнь и пациентам, и медикам: так, в последнее время все чаще пользуются возможностями искусственного интеллекта, а больные могут проконсультироваться с лечащим врачом из дома по видеосвязи. Руководитель Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова рассказала о достижениях в указанном направлении. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, одной из популярных практик сегодня является телемедицина, которая может проходить как между двумя врачами, так и между медиком и пациентом. Дистанционный контакт экономит время, а особенно подобный формат востребован среди жителей отдаленных территорий.

Профессор добавила, что также для жителей нашей страны стали доступны электронные медсистемы с удобными личными кабинетами, где можно заказать ряд справок, узнать результаты анализов и прочих исследований. Врач посредством данной информационной системы способен быстро узнать о пациенте всю необходимую информацию. Кроме того, помощь оказывают в том числе технологии ИИ.

Ранее выяснилось, как нейросети помогают лечить людей.