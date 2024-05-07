Профилактические осмотры школьников на употребление наркотиков проводят в Подмосковье

Почти полторы тысячи старшеклассников из подмосковного Королева прошли тестирование на наркотики с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врач-психиатр Московского областного клинического наркологического диспансера Василиса Зиятова подчеркнула, что подобное экспресс-тестирование проводится с 2005 года и помогает специалистам увидеть картину употребления наркотиков в школах и других учебных заведениях Подмосковья, с целью проведения дальнейшей профилактической работы.

А сама процедура состоит из нескольких этапов — это социально-психологическое тестирование, профилактические беседы, а также осмотр нарколога и использование тест-системы на наркотики.

Специалист добавила, что в случае положительного или сомнительного результата анализ увозят в химико-токсикологическую лабораторию для подтверждающего исследования. И если подтверждается факт того, что подросток употребляет наркотики, наркологи начинают профилактическую, а при необходимости и лечебную работу с подростком, подключая психологов.