Проглоченная соска едва не стоила ребенку жизни

Ребенок обратился за медицинской помощью после нескольких дней мучительной рвоты и сильных болей в животе. Рентгеновское обследование показало, что причиной страданий мальчика стала соска от детской бутылочки, которая застряла в его кишечнике. Медики приняли решение об оперативном вмешательстве, и соска была успешно удалена хирургическим путем.

В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что это не первый случай, когда юный пациент проглатывает различные предметы, не предназначенные для употребления в пищу. В связи с этим, спустя пять дней после операции, когда состояние мальчика стабилизировалось, врачи приняли решение выписать его из больницы и направить на консультацию к детскому психиатру. Дальнейшее наблюдение специалиста необходимо для выяснения причин такого поведения ребенка.

