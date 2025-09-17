Проглоченная соска едва не стоила ребенку жизни
Need To Know: в Саудовской Аравии из кишечника мальчика извлекли соску
Десятилетний мальчик из Саудовской Аравии был госпитализирован с необычной проблемой — инородным телом в кишечнике, сообщает Need To Know.
Ребенок обратился за медицинской помощью после нескольких дней мучительной рвоты и сильных болей в животе. Рентгеновское обследование показало, что причиной страданий мальчика стала соска от детской бутылочки, которая застряла в его кишечнике. Медики приняли решение об оперативном вмешательстве, и соска была успешно удалена хирургическим путем.
В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что это не первый случай, когда юный пациент проглатывает различные предметы, не предназначенные для употребления в пищу. В связи с этим, спустя пять дней после операции, когда состояние мальчика стабилизировалось, врачи приняли решение выписать его из больницы и направить на консультацию к детскому психиатру. Дальнейшее наблюдение специалиста необходимо для выяснения причин такого поведения ребенка.
