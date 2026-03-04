Прокурорская проверка вскрыла: в Кузнецке нарушали права самых беззащитных

В Кузнецке прокурорская проверка вскрыла вопиющие факты бездействия соцслужб в отношении пожилых людей и инвалидов. В декабре прошлого года во время выездного личного приема выяснилось, что в комплексном центре социального обслуживания населения систематически нарушаются права самых незащищенных граждан.

Сотрудники учреждения, несмотря на очевидные основания, не оформили направление на медико-социальную экспертизу для 100-летней женщины. Пенсионерке не установили инвалидность и не разработали индивидуальную программу реабилитации, хотя по закону это обязаны были сделать. Более того, медосмотр проводился формально, без должного внимания к состоянию здоровья пожилого человека.

Еще один вопиющий факт касается инвалида I группы по зрению, проживающего в стационаре. Мужчине, страдающему сахарным диабетом, не выдавали жизненно важные глазные капли и необходимые медицинские изделия. Без них его состояние могло критически ухудшиться.

После вмешательства прокурора руководителю центра и главному врачу Кузнецкой центральной районной больницы внесли представления. Результат не заставил себя ждать: 100-летней женщине оперативно установили I группу инвалидности в связи с выявленными заболеваниями, а инвалида по зрению наконец-то обеспечили всеми необходимыми лекарствами.