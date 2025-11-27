Прорыв в диагностике: Дубна получила высокотехнологичный КТ

В Дубну доставили современный компьютерный томограф, который значительно ускорит и улучшит диагностику. Для оборудования уже подготовлено специальное помещение, и вскоре аппарат начнет работу в главном лечебном корпусе Дубненской больницы.

Новая система позволяет быстро проводить исследования сердца и коронарных артерий с 3D-визуализацией. При тяжелой пневмонии сканирование легких занимает всего около 4 секунд. Аппарат подходит и для пациентов с крупными габаритами, обеспечивая им комфортное обследование. Высокотехнологичное программное обеспечение повышает точность результатов.

Томограф поступил в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее оборудование такого уровня было доступно лишь в региональных и специализированных центрах.

Глава города Максим Тихомиров отметил, что новый аппарат в четыре раза мощнее предыдущего и позволит медикам быстрее и точнее проводить исследования, на что давно был запрос у жителей.