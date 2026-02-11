Прорыв в онкологии: в 2026 году в России стартует применение вакцин против меланомы

Первые пациенты, страдающие меланомой, смогут получить новейшую персонализированную вакцину в России уже в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

«Мы получили разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины. Работа с ней начнется в текущем году», — заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, комментируя сроки начала терапии для пациентов.

Ранее, во вторник, Минздрав России официально одобрил к применению инновационный препарат «Неовак-РОНЦ» — персонализированную вакцину на основе матричной РНК, созданную для борьбы с меланомой. Уникальность препарата заключается в его специфичности: вакцина разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом антигенного профиля его опухоли. Разработчиком и производителем биопрепарата выступил НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина в рамках научной коллаборации с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ радиологии Минздрава России.

Данное решение открывает новую эру в отечественной онкологии, переводя лечение одного из самых агрессивных видов рака кожи на принципиально новый, высокотехнологичный и индивидуальный уровень.

