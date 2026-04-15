«Игра в русскую рулетку»: врач пояснила, почему россиянки избегают гинеколога

Многие женщины готовы годами терпеть дискомфорт и даже тревожные симптомы, но не идти к гинекологу. Виноваты не только страх или боль, а целый коктейль из стеснения, недоверия к медицине и глубоко личного ощущения неловкости перед чужим человеком. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в интервью Pravda.Ru объясняет : это давняя история, особенно характерная для российских пациенток, которым трудно раскрывать интимные тайны незнакомцу и демонстрировать свое тело. Культурные установки и воспитание делают свое дело — даже когда организм явно подает сигналы бедствия, женщина чаще ищет ответы в интернете или занимается самолечением, лишь бы не идти на осмотр.

По ее словам, цифры это подтверждают жестко. За десять лет доля россиянок, которые приходят к гинекологу раз в год просто для профилактики, упала с 76% до 58%. А тех, кто бежит к врачу сразу при появлении симптомов, сегодня всего 23% против 33% в 2016-м. По сути, каждая четвертая женщина предпочитает делать вид, что проблемы нет, либо глушит симптомы сама. Врач предупреждает: такая стратегия — идеальный способ пропустить начало серьезного заболевания. На ранней стадии помощь эффективна и щадяща, а когда время упущено, даже лучшие специалисты могут оказаться бессильны.

Медик добавила, что последствия такого избегания — не абстрактные риски, а вполне конкретные диагнозы. Женщина репродуктивного возраста, игнорирующая сбои цикла, спокойно может довести себя до онкологического процесса. То же самое с воспалениями: выделения, зуд, дискомфорт — а пациентка вместо мазка и грамотного лечения идет в аптеку за свечами по совету подруги. Между тем достаточно одного простейшего анализа, чтобы определить причину и за неделю решить проблему. Отдельный тревожный маркер — возраст после менопаузы. Если в пременопаузе нарушения цикла еще можно скорректировать под наблюдением врача, то кровянистые выделения в постменопаузе — это всегда красный флаг. За ними может стоять и безобидный полип, и начало онкологии.

По ее мнению, откладывать визит в таких случаях нельзя. Современная медицина давно не про страхи и кресла с холодными зеркалами — есть центры женского здоровья с нормальной диагностикой и адекватной помощью. Гинеколог напоминает базовое правило: в репродуктивном возрасте приходить на осмотр нужно раз в полгода, а после наступления менопаузы — хотя бы раз в год. Все остальное — это игра в русскую рулетку со своим же организмом, где ставка слишком высока.

