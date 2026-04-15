Половодье в Рязанской области: реки уходят, но Проня резко прыгнула

Половодье в Рязанской области ведет себя неровно и местами с сюрпризами: одни реки уже послушно уходят в берега, а другие — будто назло — продолжают прибывать. По состоянию на середину дня 15 апреля гидрологи фиксируют одновременно и обнадеживающие, и тревожные тренды. Об этом сообщает издание 7info.

В самой Рязани Ока за сутки опустилась на 14 сантиметров и сейчас стоит на отметке 474 сантиметра выше нуля гидропоста. У села Старая Рязань динамика схожая — минус 10 сантиметров, уровень 557 сантиметров. Казалось бы, можно выдохнуть, но не тут-то было. В Касимове та же Ока, наоборот, поднялась на 14 сантиметров, достигнув 578 сантиметров. А настоящий скачок — на реке Проне у Быково: плюс 59 сантиметров за сутки, итого 337 сантиметров выше нуля. Это уже не просто подъем, а резвый прыжок, за которым стоит следить в оба.

На остальных реках области ситуация спокойнее. Мокша у Кадома опустилась символически — на один сантиметр, но держится высоко: 642 сантиметра. Ранова у села Троица сбавила 14 сантиметров, остановившись на 574. А Верда у Скопина почти замерла: минус два сантиметра, уровень 173 сантиметра выше нуля поста.

Таким образом, резкий на Проне — могут создавать проблемы для прибрежных районов и дорог. В то же время снижение уровней на Оке у Рязани и Старой Рязани дает надежду, что основная фаза половодья в областном центре проходит без катастрофы.

