Работа в поле без ипотеки: рязанским соискателям в сельхозотрасли предлагают 432 дома для жилья

Рязанским соискателям, которые устали от городской суеты и задумываются о жизни среди природы, минсельхоз региона предлагает вполне конкретный вариант: больше 1192 вакансий в сфере АПК. В базе ведомства — места для инженеров, ветеринаров, зоотехников, агрономов, механизаторов, водителей и многих других специалистов. Но главная фишка даже не в количестве, а в условиях. Об этом сообщает издание 7info.

Из этого списка 432 предложения сопровождаются предоставлением жилья. То есть переезд в село или рабочий поселок не превращается в квест с поиском угла — можно действительно сменить обстановку «легко», как обещает пресс-служба. Причем база составлена толково: по каждому месту сразу видно зарплату, требования, а главное — есть ли в селе школа, детский сад и газ. Такая прозрачность решает главную проблему переезда: страх, что за красивым обещанием «работа на земле» окажется бытовая яма.

По сути, это попытка закрыть кадровый голод в АПК не абстрактными лозунгами, а понятными условиями — жильем и инфраструктурой. Для кого-то это шанс начать с чистого листа без ипотечного рабства. Для кого-то — вернуться в профессию, которая в городе давно не кормит. Итог прост: предложение на столе, цифры в базе, а дальше каждый решает сам — оставаться в пробках или попробовать жизнь, где рядом поле, а не офисный планктон.

