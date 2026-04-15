Берлинский школьник нашел бронзовую монету III века до н. э. с богиней Афиной

В Берлине 13-летний подросток, гуляя по полю, обнаружил редкую античную бронзовую монету эпохи эллинизма. Как сообщает Bild , находка датируется III столетием до нашей эры.

Специалисты установили, что монета была отчеканена на северо-западе современной Турции в промежутке между 281 и 261 годами до н.э. На аверсе выгравирована богиня Афина в коринфском шлеме, а на реверсе — она же, но уже с копьем и веретеном.

Археологи подчеркивают: это первая древнегреческая монета, найденная на территории Берлина. Античные предметы здесь вообще большая редкость — ранее попадались лишь вещи римской эпохи, а греческих артефактов до сих пор не встречалось.

Вес монеты — около семи граммов, диаметр — 12 миллиметров. Как она оказалась в этом регионе, остается загадкой. Место, где ее нашли, — древний могильник бронзового или раннего железного века. Там уже обнаруживали керамику, бронзу и римские предметы.

Исследователи полагают, что монету вряд ли использовали как средство платежа — скорее, в символических или ритуальных целях. На это указывает ее невысокая материальная ценность и сам контекст захоронения.

Школьник передал артефакт экспертам. Сейчас монета проходит научное изучение и документацию. А уже с 15 апреля ее выставят для всеобщего обозрения в интерактивном археологическом центре PETRI Берлин.

