«Прорыв в ревматологии». Российские ученые представят лекарство от болезни Бехтерева

В пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени В.А. Насоновой состоится знаковое событие для мировой медицины — официальная презентация инновационного препарата «Сенипрутуг». Это первое в мире лекарство, созданное специально для лечения анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева), разработка которого велась российскими специалистами на протяжении почти двух десятилетий.

Как сообщили РИА Новости, принципиальное отличие нового средства от существующих терапевтических схем заключается в его уникальном механизме действия. Об этом заявил один из создателей препарата, ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов.

По его словам, если традиционные лекарства подавляют иммунный ответ организма в целом, то «Сенипрутуг» работает точечно.

«Он уничтожает прицельно, специфически, те клетки, которые вызывают болезнь, аутоиммунные лимфоциты. Другие препараты обычно подавляют иммунную систему в целом», — пояснил ученый.

Кроме высочайшей селективности, новый препарат обладает важными практическими преимуществами. Лукьянов подчеркнул редкую частоту введения и отсутствие эффекта привыкания, что критически важно для длительной терапии хронических заболеваний.

«Кроме этого, этот препарат очень редко, относительно редко вводится — раз в полгода, раз в год. И поэтому не наступает привыкание к препарату и потеря эффективности», — резюмировал ректор.

