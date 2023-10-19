Проще и дешевле: выяснилось, когда лучше поставить вставную челюсть, чем лечить зубы

Услуги стоматологов в России к Новому году могут вырасти в цене на 30%. Об этом пишет Mash.

На этом фоне пользователи соцсетей напомнили, что лечение зубов — и без того недешевая процедура, а если будет рост цен, гораздо проще и дешевле попросту вырвать все зубы и поставить вставную челюсть.

Как рассказала звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова, в некоторых случаях это действительно выгодно.

«Если мы говорим о комплексной реабилитации, когда нам нужно ортодонтическое лечение, когда нужно установить виниры, поставить импланты, на них — коронки, чтобы получить идеально ровные красивые белые зубы, — это одна цена вопроса, и здесь удалить все зубы и поставить съемные протезы действительно будет дешевле», — отметила эксперт.

Если же у пациента несколько кариесов, то их лечение будет гораздо менее затратным по сравнению со съемной челюстью.

«И также стоит помнить, что ношение протезов сопровождаются рядом проблем. Они нуждаются в ежегодной перебазировке, которая тоже стоит денег. Без этого меняется рельеф челюсти, «уходят» кость и слизистая, протезы начинают сваливаться, и приходится вливать туда много крема для фиксации, который со временем хуже держит протез. Так что мы должны бороться за каждый зуб до последнего», — подытожила медик.

Ранее выяснилось, почему лечение зубов стоит так дорого.