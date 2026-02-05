«Проще не бывает». Кардиолог Гандельман назвал доступное блюдо для здоровья сердца и сосудов

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале известный кардиолог Герман Гандельман сделал неожиданное заявление о пользе традиционного русского блюда — суточных щей.

В рамках кулинарной рубрики эксперты обсуждали рецепт «зимних» щей, особенность которых заключается в технологии приготовления: после варки блюдо полностью замораживают, а на следующий день разогревают, добиваясь особой глубины вкуса.

По словам Гандельмана, такая еда обладает не только кулинарными достоинствами, но и целебными свойствами для сердца и сосудов. Ключевым полезным компонентом врач назвал капусту. Этот овощ, прошедший термическую обработку и уникальный цикл «созревания», способствует мягкому снижению артериального давления и нормализации уровня холестерина в крови.

Кроме того, кардиолог отметил, что систематическое включение капусты в рацион является эффективной профилактикой онкологических заболеваний кишечника. Таким образом, простое и доступное блюдо может стать частью стратегии по укреплению здоровья.

Ранее диетолог Королева сообщила, что зимой томаты можно заменить капустой и тыквой без вреда.