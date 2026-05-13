Подмосковье станет одной из площадок для торжеств в честь Дня ЕАЭС

Торжества, посвященные Дню Евразийского экономического союза, пройдут 29 мая в Московской области. Именно в эту дату 2014 года президенты РФ, Белоруссии и Казахстана поставили подписи под соглашением об учреждении данной структуры. Документ начал действовать с 1 января 2015 года.

С инициативой ввести праздник выступил глава Киргизии в 2022-м. Как заявил тогда лидер страны, торжественная дата нужна для демонстрации единства участниц «пятерки» и развития сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Остальные члены союза, включая Армению, идею одобрили.

Киргизия вошла в организацию 12 августа 2015 года, а Армения стала ее участницей немного раньше — 2 января того же года. В настоящее время ЕАЭС насчитывает 5 государств. Базой для объединения послужили Таможенный союз и Единое экономическое пространство 3 стран. Организация обладает международной правосубъектностью и представляет собой полноценную интеграционную структуру.