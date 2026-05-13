Более 3 тыс. мусорных контейнеров промыли в апреле в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском кластерах

В Подмосковье в апреле компания «ЭкоЛайф», которая отвечает за вывоз мусора в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском кластерах, промыла более 3 тыс. контейнеров. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Помимо этого, за месяц было отремонтировано порядка 1,2 тыс. контейнеров и более 260 бункеров. Покрасили свыше 390 контейнеров и около 80 бункеров. Также провели шильдирование порядка 400 контейнеров и около 30 бункеров.

В теплое время года мусорные контейнеры промывают и дезинфицируют как минимум один раз в 10 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.