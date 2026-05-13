Жителей Подмосковья призвали принять участие в голосовании за объекты благоустройства

В Подмосковье в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 275 тыс. человек. До конца голосования остался месяц. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Важно, что люди участвуют в голосовании, так как это гарантирует, что мы сделаем то, что действительно нужно. В этом году жители могут выбрать из 281 территории в 56 округах. До конца голосования остался ровно месяц», — сказал зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего голосуют жители Солнечногорска, Егорьевска, Власихи, Пушкино, Серебряных Прудов, Луховиц, Бронниц, ЗАТО Восход и Молодежный.

В Солнечногорске больше всего голосов набрал проект благоустройства сквера «Долголетие» в Андреевке — более 8,1 тыс. В Пушкино 8 тыс. жителей проголосовали за проект обустройства сквера Маяковского. В Егорьевске лидирует бульвар имени Ю. А. Гагарина с показателем 5,7 тыс. голосов.

Жителям помогают проголосовать «Волонтеры Подмосковья». В составе корпуса в этом году около 3,7 тыс. человек. Благодаря им проголосовали около 80 тыс. человек.

«Активисты работают без выходных — встречают людей в парках, торговых центрах, чтобы каждый желающий мог быстро сориентироваться и проголосовать за объект благоустройства», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Для участия в голосовании нужно до 12 июня выбрать на сайте госуслуг понравившийся проект.

