В Подмосковье разрабатывают меры поддержки для стимулирования спроса на российских роботов

В регионе разрабатываются новые механизмы поддержки компаний, внедряющих робототехнические решения. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на открытии 26-й отраслевой выставки «Металлообработка-2026».

Нововведения затронут систему налогообложения компаний, реализующих инвестиционные проекты с использованием роботов. Уже во II квартале 2026 года могут быть запущены две значимые меры поддержки.

Инвестиционный налоговый вычет внедрят для крупных проектов с роботизированными решениями. Программа предназначена для компаний, инвестировавших не менее 200 млн руб. в течение последнего года. Основные положения: возможность списания до 90% инвестиций в основные средства за счет региональных налоговых льгот, дополнительная льгота в размере до 10% от суммы инвестиций на федеральном уровне.

Льгота по налогу на имущество для проектов с объемом инвестиций от 50 млн рублей. Особенность программы — обнуление налога на имущество на 3 года. Условия программ еще дорабатываются и могут быть скорректированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.