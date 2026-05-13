Известная телесваха и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова решительно заявила: с огородом покончено. В интервью Teleprogramma.org она рассказала , что демонтировала теплицы и разбила ландшафтную зону с хвойными туями и тюльпанами на своем участке. Сажать ничего не будет — это отнимает слишком много сил, отметила она.

Несмотря на это, без домашних заготовок Сябитова не осталась. Как рассказала ведущая, теперь консервацией занимаются сватья и дальние родственники. Они же и приносят ей готовые банки с соленьями и вареньями. Сама телесваха освободила время для другого — для внуков.

У Розы трое внуков, и она часто забирает их к себе. По неделе в месяц мальчишки живут у бабушки, а летом приезжают на все лето.

«Я вижу, как внуки растут и не хочу пропустить ни одного момента. Ведь один лишь щелчок, а Мире в июне уже будет четыре годика. Но она на моих глазах растет. И Миша тоже», — рассказала Сябитова.

При этом ведущая не скрывает: устает она сильно. Плюс сказываются травмы. Но ради внуков она готова терпеть и использует корсет для спины и наколенники — так легче бегать, наклоняться и играть с детьми.

«Мне даже тренажерный зал не нужен. У меня внуки — тренажеры», — говорит Сябитова.

Она считает, что помогать молодым родителям — это серьезный труд, и не жалеет, что вместо огорода теперь возится с мальчишками. Туи и тюльпаны не требуют такого внимания, как грядки, говорит она.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет сажать белые розы на своем участке в Подмосковье.