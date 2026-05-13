«Берегут традиции согласия»: Владимир Путин назвал Татарстан динамично растущим регионом

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного экономического форума «Россия — Исламский мир», который в эти дни проходит в Казани, сообщил inkazan.ru.

В своем обращении российский лидер охарактеризовал Татарстан как динамично растущий регион. По словам президента, республика служит наглядным примером территории, где бережно хранят вековые традиции согласия, межнационального и межрелигиозного мира. Глава государства перечислил ключевые сферы, в которых Россия налаживает и расширяет сотрудничество с государствами исламского мира.

Форум, носящий официальное название KazanForum, стартовал на территории выставочного центра «Казань Экспо» во вторник, 12 мая. Мероприятие будет работать до воскресенья, 17 мая. Ожидается, что площадка соберет представителей бизнеса, правительственных структур и общественных организаций из десятков стран, где значительная часть населения исповедует ислам.

