В Егорьевске приступили ко второму этапу капремонта на мосту через реку Белавинку

Второй этап капитального ремонта стартовал на мосту через Белавинку в Егорьевске. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объект протяженностью 50 м расположен у деревни Янино. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На площадке трудятся 25 рабочих. Задействованы две единицы спецтехники.

Специалисты заменили балки пролетного строения, устроили уширения ригелей и бандажа, переходные плиты, межбалочные швы, консольные участки и конусы. Продолжаются работы по устройству металлоконструкции пролетного строения.

Завершение капремонта сооружения запланировано на август 2026 года.

