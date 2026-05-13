Высокие носки, гладкая ткань и аэрозоль: простые правила безопасности, которые спасают жизнь в сезон клещей

С наступлением теплого сезона клещи становятся одной из главных угроз для любителей загородного отдыха. Эти членистоногие — в числе самых опасных переносчиков инфекций, подстерегающих человека в период с весны до осени. Как сообщают в Роспотребнадзоре, обитают они преимущественно в локациях с повышенной влажностью и густой растительностью: в лесах, на полях, лугах, а также на дачных участках, сообщил inkazan.ru.

Специалисты ведомства развенчивают распространенный миф о том, что клещи живут исключительно на деревьях. Это ошибочное мнение — чаще всего насекомые прячутся в траве и кустарниках, поджидая свою жертву на высоте не более полуметра от земли.

Чтобы отдых на природе не обернулся проблемами со здоровьем, эксперты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных мер предосторожности. И главное правило, которое они напоминают, — обязательный само- и взаимоосмотр после каждой прогулки. Проверять себя, детей и домашних питомцев нужно тщательно: клещ может прикрепиться к любому участку тела, но чаще всего выбирает кожу головы, шею, подмышки и паховую область.

Как правильно одеваться в «клещевой» сезон

При выезде на природу, по советам специалистов, следует выбирать закрытую одежду и удобную обувь. Оптимальный вариант — кроссовки или иные ботинки на высокой, толстой подошве, которые плотно прилегают к ноге и полностью закрывают щиколотку. Носки должны быть высокими, с тугой резинкой, а длинные брюки эксперты настоятельно советуют заправлять в эти носки — такой прием не оставляет клещам ни единого шанса пробраться под одежду.

Верхняя одежда также обязана максимально изолировать тело от внешней среды. Кофта с длинными рукавами и плотным воротом, поверх которой надевается куртка — так рекомендуют одеваться специалисты. Волосы следует полностью убирать под головной убор. Это требование, как уточняется, особенно актуально для женщин и детей с длинными локонами: клещ, попавший на шевелюру, может долгое время оставаться незамеченным, прежде чем доберется до кожи.

Кроме того, в ведомстве дают рекомендацию по выбору материала и расцветки. Лучше использовать одежду из гладких, скользящих тканей — за такие поверхности клещам сложнее цепляться лапками. Также предпочтение стоит отдавать светлым тонам без пестрых рисунков: на однотонной светлой ткани крошечное темное насекомое будет гораздо заметнее, что повышает шансы обнаружить его до того, как оно успеет укусить.

Химическая защита: что выбрать

Одной одежды, однако, недостаточно. Как поясняют в ведомстве, дополнительной преградой становятся репелленты — это специальные химические средства, отпугивающие клещей и прочих кровососущих насекомых. На рынке представлены разные формы выпуска: кремы, спреи, карандаши. Однако наиболее удобными и эффективными в использовании, по мнению специалистов Роспотребнадзора, считаются аэрозоли. Обрабатывать такими составами рекомендуется не только открытые участки кожи, но и всю одежду до выхода на улицу, уделяя особое внимание манжетам, воротнику и нижней части брюк.

Ранее сообщалось, какие инфекции подстерегают жителей Подмосковья из-за клещей и как не пропустить симптомы.