Склад строительных материалов с грузооборотом 768 тыс. тонн в год построят в Обухове

В рабочем поселке Обухово Богородского округа появится новый склад для хранения и отгрузки строительных материалов. Главное управление государственного строительного надзора Московской области уже получило извещение о начале строительства.

Склад предназначен для хранения негорючих строительных материалов массой до 50 кг — от газобетонных блоков и металлических изделий до бордюрного камня и прочих товарных позиций. Общий грузооборот достигнет 768 тыс. тонн в год. Объем единовременного хранения составит 192 тыс. тонн. Продукция будет размещаться на металлических поддонах с использованием напольной системы. Высота хранения не превысит 2 м.

Реализацией проекта занимается ООО «ЕВРОДОМ ГРУПП» — компания выступает в роли застройщика и генерального подрядчика. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.