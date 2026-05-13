Наташа Королева повезла в Майами отечественный аналог «Оземпика»

Российская певица Наташа Королева слетала в США навестить мать Людмилу Порывай, которая уже больше 30 лет живет в Майами, сообщает «Газета.Ru». Визит оказался не просто семейным: артистка привезла с собой из России отечественный аналог популярного препарата «Оземпик». Лекарство предназначалось не матери, а сестре Ирине Осауленко.

Сама Ирина не просила о таком одолжении — Королева все решила сама, так как у сестры в крови высокие показатели сахара.

«У нее по показателям назначили «Оземпик». Но «Оземпик» ей не зашел, потому что ее тошнит. Ей нехорошо. А это сейчас самое ноу-хау», — рассказала Королева.

Людмила Порывай, мать Наташи, с юмором отнеслась к ситуации. Она заявила, что всю семью нужно усадить и уговорить Ирину на укол, а потом пошутила: мол, хорошо бы всем вместе «уколоться» этими препаратами для похудения. Сама Королева возразила: матери это лекарство не нужно, так как в 80 лет Людмила остается стройной.

Сама певица призналась: у нее другой характер. Она любит экспериментировать и не боится пробовать новое. Тем более, когда речь идет о здоровье родных.

Наташа часто навещает мать в Майами — Людмила переехала туда еще в 1993 году. И каждый раз певица старается привезти не только теплые объятия, но и реальную помощь.

