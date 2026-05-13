В Подмосковье с начала 2026 года земельные участки получили 35 врачей

С начала 2026 года в рамках программы поддержки медиков земельные участки в Подмосковье получили 35 врачей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков за четыре месяца врачам выделили в Богородском округе — 5. На втором месте Сергиев Посад и Чехов, где медики получили по 4 участка. На третьем — Дмитров и Талдом, где землю получили по 3 специалиста.

Всего с начала действия программы «Земля врачам» в регионе участками были обеспечены более 2,6 тыс. медицинских специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта взрослой поликлиники в Щелково.