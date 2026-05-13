Косули на оживленной трассе в Одинцове: охотовед объяснил поведение животных

Жители подмосковного Одинцова стали очевидцами необычного зрелища: группа диких косуль перебегала оживленную автотрассу неподалеку от Лесного Городка. Кадры с парнокопытными, рискующими жизнью ради смены стороны дороги, стремительно разлетелись по местным пабликам, вызвав бурное обсуждение. REGIONS обратился к специалистам, чтобы выяснить, что заставляет лесных обитателей приближаться к жилым кварталам и какая ответственность грозит автомобилистам в случае столкновения с такими животными.

Не сбежавшие питомцы, а дикие парнокопытные

Первоначальная версия, появившаяся в соцсетях, гласила, что животные могли сбежать с территории расположенного по соседству «Спортинг клуба», где содержатся олени. Однако это предположение, как сообщается, не нашло подтверждения. Руководство спортивного центра выступило с официальным заявлением: все их питомцы находятся на своих местах и никто не пропадал. Анализ фотографий, опубликованных очевидцами, также внес ясность: на снимках запечатлены именно косули, а не пятнистые олени, которых разводят в клубе.

Почему косули выходят к людям

Как рассказал журналистам REGIONS охотовед Валерий Аксенов, на территории Московской области эти парнокопытные чаще всего встречаются в южных и западных районах. Появление их вблизи автомобильных дорог и населенных пунктов, по словам специалиста, обычно продиктовано совокупностью нескольких причин. Среди них — поиск пищи, миграция или стрессовые ситуации, вызванные деятельностью человека.

«Косули в Московской области совершают сезонные миграции, связанные с поиском корма и изменениями условий среды. После таяния снега они часто выходят на прогреваемые солнцем обочины дорог в поисках свежей растительности. В период гона самцы становятся менее осторожными, а самки выбирают места для будущего потомства. Молодые животные иногда отбиваются от стада и могут принимать дороги за естественные барьеры», — пояснил специалист.

Специалист обращает внимание: при встрече с диким животным ни в коем случае нельзя приближаться к нему. Аксенов настоятельно призвал местных жителей не пытаться гладить косуль и не фотографировать их с близкого расстояния. Такое поведение, объясняет эксперт, способно испугать зверей, спровоцировать у них паническую реакцию и, как следствие, привести к самым непредсказуемым и трагическим последствиям — как для самих животных, так и для людей, оказавшихся поблизости.

