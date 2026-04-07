В России азартные игры перестали быть просто увлечением. Минздрав официально включил патологическое влечение к ставкам и казино в перечень заболеваний. Теперь это не «просто увлекся», а полноценный медицинский диагноз с лечением — и, что важно, бесплатно.

Согласно приказу ведомства от 13 ноября 2025 года № 666н, который вступает в силу с 1 сентября 2026 года, россияне с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» смогут получать помощь в государственных медучреждениях бесплатно. Заниматься лечением будут врачи-психиатры-наркологи.

Почему именно эти специалисты? Поясняют эксперты: лудомания — это микс из психических нарушений и зависимости. Здесь не только про проигранные деньги, но и про привычки, эмоции и пресловутое «еще одну ставку, и точно все верну».

Лечение только добровольное

Важный нюанс: терапия исключительно добровольная. Никто не будет вылавливать игроков из букмекерских контор прямо в белых халатах. Но если человек сам осознал, что зашел слишком далеко, он может обратиться за помощью и получить ее.

Инфраструктура уже готова: помощь оказывают и в стационарах, и амбулаторно. Программа реабилитации включает работу над поведением, эмоциями и тем самым внутренним «ну еще разок».

Самоограничение как профилактика

Кроме того, с осени этого года у россиян появится возможность официально запретить самому себе играть — своего рода «блок на себя же» для тех, кто чувствует, что не справляется. Это часть более широкой государственной стратегии.

Как отмечают в ведомстве, такой подход позволит не только лечить уже сформировавшуюся зависимость, но и предотвращать ее развитие на ранних стадиях.

Что это значит для общества

Государство фактически меняет риторику: если человек проиграл зарплату, это уже не просто шутка из мемов. У «ставок на спорт» появился неожиданный финал: теперь здесь не только коэффициенты, но и квалифицированная медицинская помощь.

Специалисты напоминают, что лудомания может развиваться постепенно, и ее первые признаки — учащение ставок, попытки отыграться, рост суммы проигрышей — важно заметить вовремя. Теперь у тех, кто столкнулся с этой проблемой, есть реальный шанс на бесплатное лечение.