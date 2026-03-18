Просыпаетесь с сердцебиением: сомнолог предупредил об опасности ночных пробуждений

Вам когда-нибудь приходилось просыпаться посреди ночи с бешено колотящимся сердцем и ощущением, что вы задыхаетесь? Часто мы списываем это на стресс или слишком плотный ужин, но иногда за такими симптомами скрываются куда более серьезные нарушения. Врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов предупреждает: внезапные ночные пробуждения могут сигнализировать о сбоях в работе дыхательной или сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, в ряде случаев это просто паническая атака — состояние само по себе неприятное, но не смертельное. Тревога может накатывать спонтанно, без видимых причин, резко вырывая человека из объятий Морфея и оставляя его в холодном поту и с чувством выраженного дискомфорта.

Медик добавил, что гораздо опаснее, если причина кроется в остановках дыхания. По словам эксперта, такие эпизоды могут длиться от 10 секунд до полуторы минуты. Если пауза короткая, мозг может даже не проснуться, но, когда организму критически не хватает кислорода, он дает команду на экстренное пробуждение, чтобы сделать вдох. Самое коварное, что человек зачастую не связывает свой испуганный подъем среди ночи с проблемами дыхания и продолжает жить с этой скрытой угрозой.

По его мнению, повторяющиеся эпизоды — это красный флаг, который нельзя игнорировать. Вместо того чтобы мучиться догадками, лучше обратиться к специалисту. Современные методы исследования сна помогут отделить банальную тревожность от опасных нарушений ритма сердца или дыхания. Ведь чем раньше выявить проблему, тем быстрее получится вернуть себе здоровый и безопасный сон.

