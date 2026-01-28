Врач развеял миф о необходимости ложиться спать до полуночи

Представление о том, что все мы должны жить по солнцу — вставать с рассветом и ложиться с закатом — устарело. Как объяснил врач-сомнолог Павел Кудинов, наши внутренние биологические часы, или циркадные ритмы, давно отвязаны от астрономического времени. Они запускаются не с восходом, а в конкретный момент: когда мы просыпаемся и на сетчатку глаза попадает дневной свет, даже от обычной лампы. Именно это «включение» дает старт всем процессам в организме, отсчитывая время до вечерней сонливости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, отсюда вытекает главный парадокс: универсальные советы вроде «не есть после шести» или «ложиться до полуночи» работают только для тех, кто следует строгому классическому графику. Для человека, встающего в девять утра, эти цифры автоматически сдвигаются на три часа вперед. Поэтому ключ к гармонии — не ранний подъем, а железная регулярность. Просыпаясь в одно и то же время даже в выходные, мы настраиваем наши внутренние циклы, избегая так называемого социального джетлага — состояния сбоя, знакомого каждому, кто позволяет себе «отоспаться» в субботу.

По его мнению, последствия игнорирования этого правила далеко не безобидны. Нерегулярный график пробуждений ведет к трудностям с засыпанием, тревожности и хроническому недосыпу. Это, в свою очередь, бьет по иммунитету, нарушает гормональный баланс и даже способствует набору веса, так как ухудшается выработка гормона, ответственного за расщепление жиров. В долгосрочной перспективе сбой циркадных ритмов повышает риски серьезных заболеваний, от диабета и гипертонии до проблем с сердцем и пищеварением. Именно поэтому за работу в ночные смены доплачивают — это компенсация за системный удар по здоровью.

Медик резюмировал, что стремление синхронизировать жизнь с внутренними часами оказывается важнее погони за абстрактными «правильными» часами на циферблате. Итогом осознанного подхода становится не просто хороший сон, а фундаментальное благополучие всех систем организма. Современному человеку, живущему в мире искусственного освещения и гибких графиков, стоит сосредоточиться не на том, когда просыпаться, а на том, чтобы делать это одинаково каждый день, давая своему телу ясный и предсказуемый ритм существования.

