Проверять женщин на болезни легких предложили при диспансеризации

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) должна войти в число заболеваний, на которые проверяют женщин во время диспансеризации. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, передают РИА Новости.

По ее словам, заболевание представляет серьезную, но недооцененную угрозу для здоровья женщин, особенно репродуктивного возраста. Парламентарий считает, что важно внедрить скрининг ХОБЛ в стандартные программы диспансеризации и распространить региональные практики ранней диагностики по всей стране.

Власова отметила, что ключевым фактором риска остается курение, включая пассивное. Женщины, по ее словам, более восприимчивы к воздействию табачного дыма, и у них заболевание часто сопровождается гормональными нарушениями, влияющими на репродуктивную функцию.

Даже пассивное курение, подчеркнула она, может снижать уровень насыщения крови кислородом у беременных на 3–5%, что отрицательно сказывается на функции дыхания и развитии плода. Парламентарий также указала, что у подростков с хроническими обструктивными заболеваниями легких уже наблюдаются нарушения менструального цикла и гиповентиляция, что говорит о влиянии болезни на формирование репродуктивной системы.

По ее словам, своевременная диагностика и контроль вентиляционных нарушений помогут сохранить здоровье будущих матерей и снизить риск осложнений беременности.

