На Сахалине мужчина незаконно прописал у себя трех иностранцев

В Поронайске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в организации незаконной прописки иностранных граждан. Противоправная деятельность была выявлена в ходе оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Регистрация», проводимых УМВД России по Сахалинской области.

По данным следствия, в течение весенне-летнего периода 2025 года островитянин из корыстных побуждений оформил регистрацию в своем жилье для трех граждан Республики Казахстан. При этом, как установили правоохранители, иностранцы никогда фактически не проживали по указанному адресу, который был зафиксирован в документах как их место постоянного пребывания.

В настоящее время в отношении сахалинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). По факту нарушения проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

