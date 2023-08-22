Провизор Преснякова назвала аналоги покидающего Россию препарата от гепатита С

Фармакологическая компания США прекратит поставки в Россию Зепатира, известного как препарат против гепатита С. При этом в следующем году поставки еще продолжатся. Эксперты считают, что аналогов данному препарату на российском рынке нет. По словам руководителя Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, уход данного лекарства из России не станет причиной дефицита соответствующих препаратов в нашей стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что в настоящее время лекарство имеется в наличии в аптеках.

По мнению провизора, хотя в нашей стране не имеется дженериков данного препарата, отечественный производитель получил разрешение на проведение клинических исследований, что свидетельствует о том, что аналог Зепатира скоро появится на рынке.