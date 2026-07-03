Прыщ на носу может довести до менингита: невролог сказал, кому грозит смертельная опасность
Невролог Евдокимов: выдавливание прыщей у носа может спровоцировать менингит
Привычка давить прыщи в носогубной зоне способна привести к проникновению инфекции прямо в головной мозг. Невролог Александр Евдокимов в беседе с «Пятым каналом» предупредил, что особенно опасны такие манипуляции для людей с ослабленным иммунитетом — на фоне стресса или нервного истощения.
По его словам, в этих случаях инфекция может беспрепятственно попасть в мозг и спровоцировать менингит или энцефалит. В то же время специалист уточнил, что здоровому организму столь тяжелые осложнения практически не угрожают, даже если бактерии все же проникнут в кровоток.