Прыщ на носу может довести до менингита: невролог сказал, кому грозит смертельная опасность

Привычка давить прыщи в носогубной зоне способна привести к проникновению инфекции прямо в головной мозг. Невролог Александр Евдокимов в беседе с « Пятым каналом » предупредил, что особенно опасны такие манипуляции для людей с ослабленным иммунитетом — на фоне стресса или нервного истощения.

По его словам, в этих случаях инфекция может беспрепятственно попасть в мозг и спровоцировать менингит или энцефалит. В то же время специалист уточнил, что здоровому организму столь тяжелые осложнения практически не угрожают, даже если бактерии все же проникнут в кровоток.