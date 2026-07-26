Брюки-парашюты стали главным трендом лета 2026

Брюки-парашюты, которые носили в двухтысячных, снова в моде. Звездный стилист Анвар Очилов в интервью интернет-изданию «Абзац» назвал их главным трендом лета 2026 года. По его словам, главная причина возвращения — удобство.

Тренд пришел с Востока, в основном из Китая и Индии. Пик первой популярности пришелся на начало двухтысячных, а возрождение случилось в 2025-2026 годах. Теперь эту модель активно носят молодые люди по всему миру.

Стилист советует сочетать брюки-парашюты с грубой, массивной обувью на платформе. Но главное, по его словам, — не следовать жестким правилам. Сегодня каждый сам выбирает свой образ. Главное, чтобы человеку было комфортно, а не просто модно.

Возвращение брюк-парашютов — часть глобального тренда на удобную одежду, которая не сковывает движения. Это уже не просто дань моде, а способ самовыражения через повседневный стиль, где важнее ощущение свободы, чем ярлык «трендово».

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