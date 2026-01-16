«Прыжок к долголетию, закончившийся падением». Доктор Мясников протестировал на себе опасный фитнес-гаджет

На своем телеграм-канале Александр Мясников, главный врач ГКБ №71 и популярный телеведущий, поделился рабочим моментом со съемок программы «Доктор Мясников», который едва не закончился серьезной травмой.

Медик решил наглядно продемонстрировать зрителям современные гаджеты для поддержания физической формы, однако практический опыт привел к падению.

Причиной происшествия стали специальные пружинящие ботинки-джамперы. После непродолжительных прыжков на ровной поверхности телеведущий решил усложнить задачу и попытался встать в них на баланс-борд (тренажер-равновесие). Моментально потеряв равновесие, он сильно упал.

«По-моему, что-то у меня сломалось», — сказал врач, оказавшись на полу и осматривая поврежденное крепление экипировки.

Несмотря на ощутимую боль от удара, Мясников не потерял чувства юмора. Обратившись к съемочной группе, он с иронией резюмировал: «Основной принцип долголетия — не будь дураком таким, как я. Целее будешь».

Ранее врач Мясников рассказал о немедикаментозных способах снижения давления.