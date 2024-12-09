Психиатр Каторгин рассказал, чем грозит частое прослушивание техномузыки

По словам врача-психиатра Владимира Каторгина, любители жанра техно в музыке рискуют нанести собственному организму серьезный вред, поскольку любые громкие раздражители, в том числе на слуховой и зрительный анализатор, препятствуют развитию нейронных связей. В итоге это приводит к снижению когнитивных способностей. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что также свою роль играют возраст, пол и время прослушивания такой музыки. Так, если всю ночь тусоваться в клубе, просто не спать, то само по себе уже будет уменьшение когнитивных способностей даже без музыки.

По мнению медика, любые громкие раздражители, в том числе на слуховой и зрительный анализатор, не способствуют развитию нейронных связей, а вовсе создают недостаток определенных нейромедиаторов, отвечающих за настроение, сон, аппетит и когнитивные способности. Но в случае, если ночь нагружена техно и алкоголем, то негативные последствия могут даже утраиваться.

Он резюмировал, что даже ежедневное прослушивание техно по не одному часу может пагубно отразиться на работе головного мозга.

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