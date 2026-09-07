К 5 годам колонии приговорили водителя, который врезался в машину ГИБДД и избил полицейских в Балашихе

Балашихинский городской суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который врезался в автомобиль ГИБДД и избил сотрудников полиции. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Злоумышленника приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управлять автомобилем в течение 2,5 года. Кроме того, его машина была конфискована в доход государства.

Преступление было совершено в январе 2026 года. Мужчина, у которого не было водительских прав, находясь в состоянии опьянения, сел за руль иномарки Porsche. Когда он ехал по улице Терешковой, сотрудники ДПС потребовали остановить транспортное средство. Злоумышленник проигнорировал их и попытался скрыться. Помимо этого, он намеренно врезался в служебный автомобиль правоохранителей, а затем избил двоих сотрудников.