В Подмосковье подвели итоги масштабного фестиваля «Область танцевальных культур»

В подмосковном Королеве подвели итоги второго фестиваля «Область танцевальных культур». Гала-концерт посетили свыше 15 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В финале выступили 79 участников, в том числе 33 представителя Подмосковья и 46 человек из других регионов России. Их выступления оценивали профессионалы из РФ, Китая, Франции, Португалии, Японии и Южной Кореи.

В результате были определены 14 победителей, которые отправятся на международные соревнования в Китай, ОАЭ и Японию. В их число вошли жители Московской области — СКВИ / Валерия Войтоваиз Лобни (breaking girls до 9 лет) и команда HYPE SPIN CLAN CREW из Мытищ.

В рамках гала-концерта также прошли бесплатные мастер-классы по различным танцевальным направлениям, выступления команды Juniographers и рэпера МОТа.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».