ЦИК РФ проведет тренировку системы дистанционного электронного голосования

Цель тренировки — проверить исправность системы и предоставить избирателям возможность предварительно ознакомиться с процедурой дистанционного электронного голосования.

Фото: [ ЦИК РФ ]

Тренировка будет проходить с 08:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по местному времени субъектов РФ. Принять в ней участие смогут избиратели, которые до 23:59 6 сентября подали на сайте госуслуг заявление на ДЭГ и получили по нему статус «Учтено».

Избирателям рекомендовали открывать портал ДЭГ в «Яндекс Браузере» либо предварительно установить российские сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры России (подробная инструкция представлена здесь). Перед открытием сайта следует отключить VPN.