Около 1,5 тыс. специалистов очно приняли участие в Съезде детских врачей Подмосковья
Съезд детских врачей завершился в Московской области
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье завершился VII Съезд детских врачей. В мероприятии очно приняли участие порядка 1,5 тыс. специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Участниками стали медицинские специалисты из различных регионов России и 25 стран мира. Такой масштаб позволяет ведущим детским врачам и ученым обмениваться опытом с коллегами из разных регионов и стран и вместе находить новые решения для развития медицины», — отметил зампред областного Правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Съезд длился два дня. В его рамках участники обсудили современные подходы к диагностике и лечению заболеваний у детей, междисциплинарное взаимодействие и развитие системы оказания медпомощи. Отдельные сессии были посвящены профилактике профессионального выгорания и безопасности медицинского персонала.
Также прошел конкурс клинических наблюдений, в рамках которого практикующие врачи представили самые интересные случаи из своей практики. Всего прошло 65 симпозиумов, шесть круглых столов и 15 лекций.
Ранее сообщалось, что церемонию открытия съезда посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.