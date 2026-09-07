Около 1,5 тыс. специалистов очно приняли участие в Съезде детских врачей Подмосковья

«Участниками стали медицинские специалисты из различных регионов России и 25 стран мира. Такой масштаб позволяет ведущим детским врачам и ученым обмениваться опытом с коллегами из разных регионов и стран и вместе находить новые решения для развития медицины», — отметил зампред областного Правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Съезд длился два дня. В его рамках участники обсудили современные подходы к диагностике и лечению заболеваний у детей, междисциплинарное взаимодействие и развитие системы оказания медпомощи. Отдельные сессии были посвящены профилактике профессионального выгорания и безопасности медицинского персонала.

Также прошел конкурс клинических наблюдений, в рамках которого практикующие врачи представили самые интересные случаи из своей практики. Всего прошло 65 симпозиумов, шесть круглых столов и 15 лекций.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия съезда посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.