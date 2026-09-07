Гепатолог предупредил о главной угрозе для печени

Гепатолог Суреш Рагхавайя бьет тревогу — все чаще тяжелые поражения печени находят у тех, кто никогда не злоупотреблял спиртным, и главная угроза подкрадывается незаметно, потому что на ранних стадиях болезнь молчит. Об этом сообщает The Times of India.

Врач из Индии в интервью The Times of India предупредил, что жировая болезнь печени стремительно выходит на первое место среди причин тяжелой печеночной недостаточности, обгоняя алкогольную этиологию. По его словам, многие люди даже не подозревают о проблеме, поскольку симптомы появляются только на поздних стадиях. Обнаружить недуг можно случайно — на УЗИ или по анализам крови.

Рагхавайя подчеркивает: на ранних этапах ситуацию можно обратить вспять. Снижение веса, сбалансированное питание, физическая активность и контроль сахара и холестерина способны значительно улучшить состояние печени. Но есть одно категорическое «нельзя», которое он выделяет особо: никаких БАДов и травяных чисток. По его мнению, такие методы не только бесполезны, но и могут навредить, усугубив поражение.



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