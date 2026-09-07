Жительница Подмосковья попала в хоррор на помойке из-за «обугленного трупа»

Обычный поход к мусорным бакам в Балашихе едва не обернулся для местной жительницы нервным срывом. Увидев у контейнерной площадки темный силуэт с головой и в длинном плаще, женщина решила, что наткнулась на обгоревший труп, но реальность оказалась куда позитивнее. Об этом пишет REGIONS .

В одном из микрорайонов Балашихи утренний вынос мусора превратился в настоящий детектив. Женщина заметила у баков предмет, который по всем признакам напоминал человеческое тело с обугленными фрагментами. Сердце ушло в пятки, но любопытство взяло верх — подойдя ближе, она разглядела деревянную вешалку и старую одежду.

«Сначала я просто замерла от ужаса. Подумала, что во дворе произошло преступление и лежат обугленные останки. И только когда подошла ближе, разглядела деревянный каркас и поняла всю нелепость ситуации», — поделилась эмоциями автор ролика.

Канал «Балашиха Новости 24/7» опубликовал запись, и она собрала сотни комментариев. Пользователи признавались: в сумерках или с расстояния они сами вызвали бы полицию, не раздумывая. Многие отметили, что такие «сюрпризы» могут серьезно напугать пожилых людей или детей, а также спровоцировать ложный вызов экстренных служб.

Садовод-озеленитель Вадим Корхов напомнил: после завершения огородного сезона пугала и манекены лучше утилизировать с умом. Достаточно снять голову, отделить ткань от каркаса и выбрасывать все части по отдельности. Тогда ни один прохожий не примет дачный инвентарь за жертву криминала.