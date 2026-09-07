Колючее пополнение: в Подмосковье родились шесть ежат, маскирующихся под дикие огурцы

В деревне Мошницы городского округа Солнечногорск на мини-ферме «Сенежский олень» случилось радостное событие — африканская ежиха принесла сразу шесть детенышей. Хозяева опубликовали видео с новорожденными, а биолог Анастасия Зотина пояснила в беседе с REGIONS , почему в первые сутки малыши больше напоминают дикие огурцы, чем колючих зверьков.

На подмосковной ферме в Мошницах пополнение: африканская ежиха стала мамой шестерых ежат. Судя по кадрам, опубликованным владельцами в соцсетях, самка чувствует себя отлично — питается кормом и личинками, а малыши пока довольствуются материнским молоком.

В день рождения ежата были розовыми, почти без иголок, слепыми и совершенно беспомощными. Однако уже через пару дней их колючий покров стал заметно плотнее и темнее. Биолог Анастасия Зотина объяснила, что для африканских ежей это норма: они рождаются непохожими на родителей, а их мягкие светлые иглы со временем превращаются в жесткие и темные.

«Новорожденные ежата выглядят очень необычно — маленькие, круглые и с крошечными иголочками. С юмором можно сказать, что в первые дни жизни они напоминают плоды дикого огурца», — отметила специалист.

Сама ферма «Сенежский олень» давно известна в округе не только ежами. Семья Демьяненко начинала проект со спасения оленят, от которых отказались матери. Позже, благодаря социальному контракту, удалось приобрести северных оленей, обустроить территорию и открыть двери для посетителей.

Сегодня здесь соседствуют олени, козы, кролики, еноты, поросята и, конечно, африканские ежи. Многие животные попали на ферму с непростой судьбой и обрели здесь заботу. Местные жители приезжают с детьми на выходные — посмотреть на зверей и отдохнуть в деревенской атмосфере. А новорожденные ежата уже стали главными звездами сезона.