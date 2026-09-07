Пять ловушек бедности: эксперт назвал привычки, мешающие разбогатеть

Почти две трети россиян периодически покупают вещи, без которых легко обойтись, – это лишь вершина айсберга финансовых проблем. Доцент кафедры инвестиционного менеджмента Финансового университета Михаил Лазарев в интервью URA.RU перечислил пять скрытых привычек, которые незаметно опустошают кошельки и не дают создать надежный запас средств даже при неплохом доходе.

Импульсивный шопинг давно стал бичом потребителей, но, как подчеркивает Лазарев, куда опаснее системные ошибки. Первая – неумение прогнозировать денежные потоки. Семья с ребенком берет ипотеку, глядя на общий размер кредита, но не на ежемесячный платеж. При доходе 200 тысяч рублей взнос в 70–100 тысяч может оставить без средств на текущие нужды – особенно если кто-то потеряет работу.

Вторая проблема – отсутствие плана на случай «черного лебедя». Лазарев настаивает: финансовая подушка обязательна. Минимальный объем – полугодовой доход семьи, в текущих реалиях лучше ориентироваться на 12 месяцев. Без этого любые потрясения толкнут людей в микрофинансовые организации.

Третья – низкая финансовая грамотность. Перед подписанием договора стоит вычитать каждый пункт и обращать внимание на эффективную процентную ставку. Банки часто манипулируют условиями начисления процентов (ежедневно, ежемесячно, квартально), и только приведение цифр к годовому эквиваленту показывает реальную цену кредита.

Четвертая – импульсивные траты. По данным ВЦИОМа, за четыре года они охватили почти две трети россиян. Сюда же – жизнь на показ: дорогие авто при съемной квартире, иллюзия статуса, не имеющая отношения к реальным возможностям.

Пятая – регулярные мелкие расходы: кофе навынос, сигареты, алкоголь. В месяц они выливаются в солидные суммы. Лазарев акцентирует: к прямым тратам добавляются косвенные – проблемы со здоровьем, лечение зубов, последствия пивного алкоголизма, которые бьют по бюджету вдвойне.

«У некоторых также много расходов уходит на так называемые понты. Это когда люди живут не по средствам, желая произвести на кого-то впечатление. Как говорится, многие ездят на мерседесах и при этом живут в коммунальных квартирах. Это как раз о неумении правильно вести контроль доходов и расходов», — рассказал собеседник агентства.

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