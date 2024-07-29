Психиатр Кузнецов считает гормональный сбой последствием регулярного недосыпа

По словам врача-психиатра Сергея Кузнецова, постоянный недосып может привести к гормональному сбою и некоторым другим серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что режим сна и бодрствования тесно связан с механизмом выработки гормонов, принимающих участие в контроле ощущений голода и насыщения и обмене жиров и углеводов. Кроме того, к нему прибавляется и желание «заесть» стресс, поскольку дефицит сна организм воспринимает именно как стресс, и в ответ на это возрастает уровень кортизола.

По мнению медика, в связи с этим всем, кто намерен сбросить лишние килограммы, прежде всего нужно наладить режим сна. Также хроническая бессонница является одной из причин повышения артериального давления, что приводит к быстрому изнашиванию сердечно-сосудистой системы и росту риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.

Он подчеркнул, что лучше выстраивать свой режим так, чтобы большая часть сна приходилась на ночное время суток, а на дневной сон лучше не выделять более получаса, иначе можно проснуться еще более разбитым. Кроме того, для нормализации сна следует ложиться спать в одно время, сон должен быть в темном и проветренном помещении, защищенном от звуков.