Психиатр объяснил, почему у взрослых сложнее диагностировать СДВГ

Диагностика синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых представляет значительную сложность для врачей, заявил в интервью RT врач-психиатр Руслан Исаев.

Ключевым критерием, по его словам, является наличие симптомов расстройства с детского возраста, что необходимо подтвердить при обследовании.

В российской клинической практике диагноз ставится на основании выраженности симптомов и их влияния на качество жизни пациента. При этом в действующей Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) СДВГ относится к гиперкинетическим расстройствам детского возраста, что дополнительно усложняет диагностику у взрослых.

«У взрослых клиническая картина, как правило, отличается от детской. На первый план выходят трудности с концентрацией и удержанием внимания, импульсивность, эмоциональная нестабильность, хроническое ощущение внутреннего напряжения, проблемы с организацией деятельности и доведением дел до конца», — объяснил специалист.

Основная сложность диагностики, как отмечает Исаев, заключается в том, что симптомы СДВГ часто перекрываются с проявлениями тревожных и депрессивных расстройств. Кроме того, многие взрослые в течение жизни вырабатывают собственные компенсаторные стратегии, которые сглаживают внешние проявления синдрома, маскируя его.

Решающую роль в постановке точного диагноза играет глубокое клиническое интервью, тщательный сбор анамнеза и дифференциальная диагностика, позволяющая отделить СДВГ от других состояний.

Лечение СДВГ у взрослых направлено в первую очередь на снижение влияния симптомов на повседневную жизнь. Оно обычно включает комплексный подход: медикаментозную терапию (по назначению врача), различные методы психотерапии, психообразование (обучение пациента особенностям его состояния) и тренировку навыков саморегуляции, планирования и организации времени. Главная цель — уменьшить функциональные трудности и улучшить социальную и профессиональную адаптацию человека.

