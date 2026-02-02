Стресс, тревога, туман в голове? Психолог прописала универсальное лекарство для всех

Медицинский психолог Виолета Юрченко в интервью отметила, что фундаментом для здоровья мозга и устойчивой психики служит регулярная физическая активность. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру» .

По ее словам, движение выступает в роли естественного стимулятора для ключевых зон мозга, которые управляют ориентацией в пространстве, концентрацией внимания, памятью и эмоциональным фоном.

Эксперт пояснила, что в процессе физических нагрузок усиливается кровоснабжение мозговых тканей и активизируется выработка важных нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. Одновременно с этим снижается уровень кортизола — гормона, связанного со стрессовыми реакциями. Такой комплексный эффект не только улучшает настроение, но и напрямую влияет на когнитивные способности.

Юрченко назвала движение своеобразной перезагрузкой для психики, позволяющей мозгу оптимально перераспределить ресурсы и восстановить баланс в работе нервной системы. Именно поэтому после даже непродолжительной прогулки или тренировки человек часто ощущает прилив ясности и легкости. Психолог заключила, что чем больше в повседневной жизни человека присутствует осознанной двигательной активности и дыхательных практик, тем выше его резистентность к стрессу и дольше сохраняется острота ума.

