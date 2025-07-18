Пассажир Azur Air задержал рейс из-за телефона в самолете

Задержка рейса авиакомпании Azur Air из Камрани в Иркутск 17 июля составила более трех часов из-за пассажира, уронившего телефон между панелями обшивки самолета. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

По предварительным данным, пассажир намеренно поместил устройство в щель, а не случайно, как он утверждает. Представитель авиакомпании отметил, что случайное попадание телефона в такое пространство маловероятно. По словам источника, действия пассажира могли быть попыткой проверить габариты телефона на соответствие размеру зазора.

Извлечь телефон самостоятельно пассажиру не удалось. В связи с риском воспламенения литий-ионной батареи экипаж принял решение отложить рейс. Для извлечения гаджета были вызваны авиационные техники, которые получили доступ к пространству за обшивкой через багажное отделение.

Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность предъявления пассажиру счета для компенсации убытков, вызванных задержкой рейса. Также не исключается возмещение стоимости напитков, предоставленных ожидающим пассажирам в соответствии с установленными правилами.

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